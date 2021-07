Metroid Prime Trilogy ha finito lo sviluppo ma Nintendo non sarebbe ancora pronta al lancio (Di lunedì 19 luglio 2021) Abbiamo già sentito parlare di un remaster per Switch di Metroid Prime Trilogy, ma fino ad ora non è mai arrivato. Voci e rumor hanno affermato più e più volte che la trilogia rimasterizzata è davvero in arrivo, e ora ecco spuntare ulteriori indiscrezioni. Le ultime notizie provengono dal giornalista Jeff Grubb, che ha affermato in un recente episodio del suo show Giant Bomb Grubbsnax (avvistato e trascritto da VGC) che Metroid Prime Trilogy è reale. Secondo Grubb, lo sviluppo del remaster è terminato, ma Nintendo non è ancora ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) Abbiamo già sentito parlare di un remaster per Switch di, ma fino ad ora non è mai arrivato. Voci e rumor hanno affermato più e più volte che la trilogia rimasterizzata è davvero in arrivo, e ora ecco spuntare ulteriori indiscrezioni. Le ultime notizie provengono dal giornalista Jeff Grubb, che ha affermato in un recente episodio del suo show Giant Bomb Grubbsnax (avvistato e trascritto da VGC) cheè reale. Secondo Grubb, lodel remaster è terminato, manon è...

