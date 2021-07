Advertising

SecolodItalia1 : Malan: io via da Forza Italia perché dissento dal governo Draghi, troppo simile a quello di Conte… - Andy_Crop : RT @SimoneAlliva: Il senatore Malan, tra i più contrari dentro #ForzaItalia al #ddlZan, vice presidente vicario al Senato, passa a #Fratell… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Senato. Santanchè (FdI): ingresso Malan premia linea politica di FdI - FDI_Parlamento : Senato. Santanchè (FdI): ingresso Malan premia linea politica di FdI - eterea_eterea : RT @lucabattanta: GIORGIA MELONI: LUCIO MALAN PASSA DA FORZA ITALIA FRATELLI D’ ITALIA -

Ultime Notizie dalla rete : Malan via

Il Secolo d'Italia

Queste le parole di Lucio: "Non mi sento più di sostenere questo governo, c'è troppo poco ... E così, penso alle posizioni assunte in ottica internazionale" . L'ormai ex azzurro ha rimarcato: ...DDL ZAN, SECONDO ROUND AL SENATO Secondo "round" alstamane al Senato per la discussione del ... Bernini e) e Lega ( Romeo ), poi si proseguirà fino a questa sera con il dibattito specifico ...Berlusconi si perde i pezzi e si comincia a vedere il tramonto di un partito, che per molti anni ha governato l'Italia.Malan (Pdl): "Anche Grillo dichiari il suo reddito" I cittadini possono contare sulla trasparenza patrimoniale di tutti i leader di partito, ...