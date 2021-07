Lazio | Hysaj si presenta cantando ‘Bella Ciao’ | è polemica | VIDEO

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - ilpost : Il nuovo acquisto della Lazio si è presentato cantando “Bella ciao” - repubblica : Hysaj si presenta e canta 'Bella Ciao': i tifosi lo insultano e il video viene rimosso - 9Roby11 : RT @lucatelese: Hysaj nuovo terzino della Lazio, albanese, arrivato sui barconi, contestato dai tifosi perché canta in ritiro Bella Ciao: “… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Hysaj canta Bella Ciao col pugno alzato. Insulti da tifosi della Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Hysaj

...della. Oltretutto con l'indice di liquidità bloccato, Luka Romero potrebbe rappresentare il futuro immediato. Meno male che arriva almeno da svincolato: non potrà essere tesserato comee ...Il diesse Tare è intervenuto per chiarire l'episodio e ristabilire la calma Ieri abbiamo scritto della reazione dei tifosi dellaal video in cuisi presenta ai compagni di squadra ...Il Messaggero, questa mattina in edicola, si concentra in prima pagina su un fatto delle ultime ore riguardante un nuovo acquisto della Lazio: "Hysaj canta 'Bella ciao', si ...Ronaldo: Decido io”, titola il Corriere dello Sport in apertura. Il post ambiguo pubblicato su Instagram tiene in apprensione i bianconeri. Intanto Icardi sogna un ritorno in Italia ...