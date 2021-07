Il nonno centenario che annota tutti i gol di Messi: “È l’unica cosa che mi lega a mio nipote” (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel 2007 Hernán Mastrángelo aveva 86 anni, e abitava a Buenos Aires. Suo nipote, il piccolo Julián, s’era trasferito dall’Argentina con i genitori, a Noia, Coruña, in Spagna. Li separavano 9.959 chilometri. Li unirà, per i successivi 14 anni, Leo Messi. Visto quando parlano al telefono Juliàn gli chiede sempre di Messi – “l’hai visto l’ultimo gol di Messi, nonno?” – nonno Hernán inizia a scriversi a mano, pagina dopo pagina, tutti i gol di Messi. Col Barcellona e con la nazionale. Mercoledì scorso, tre giorni dopo che il suo notaio più inaspettato ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel 2007 Hernán Mastrángelo aveva 86 anni, e abitava a Buenos Aires. Suo, il piccolo Julián, s’era trasferito dall’Argentina con i genitori, a Noia, Coruña, in Spagna. Li separavano 9.959 chilometri. Li unirà, per i successivi 14 anni, Leo. Visto quando parlano al telefono Juliàn gli chiede sempre di– “l’hai visto l’ultimo gol di?” –Hernán inizia a scriversi a mano, pagina dopo pagina,i gol di. Col Barcellona e con la nazionale. Mercoledì scorso, tre giorni dopo che il suo notaio più inaspettato ha ...

