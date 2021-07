GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S avrà upgrade esclusivi per i veicoli di GTA Online – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 19 luglio 2021) GTA Online su PS5 e Xbox Series XS, con l’uscita di GTA 5 in versione next gen, porterà con sé alcuni upgrade esclusivi per i veicoli.. GTA 5, nella sua versione next gen per PS5 e Xbox Series XS, conterrà tra le caratteristiche specifiche anche dei possibili upgrade esclusivi ai veicoli all’interno di GTA Online, ha riferito Rockstar Games attraverso Twitter nelle ore scorse. Nonostante sia un gioco ormai vecchio di otto anni e passato già attraverso due generazioni, Rockstar Games ha ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021) GTAsu PS5 eXS, con l’uscita di GTA 5 in versione next gen, porterà con sé alcuniper i.. GTA 5, nella sua versione next gen per PS5 eXS, conterrà tra le caratteristiche specifiche anche dei possibiliaiall’interno di GTA, ha riferito Rockstar Games attraverso Twitter nelle ore scorse. Nonostante sia un gioco ormai vecchio di otto anni e passato già attraverso due generazioni, Rockstar Games ha ...

Advertising

xbox_series : sta pietra da spremere era una montagna???????? - tuttoteKit : GTA 5: upgrade per alcuni veicoli tra le novità per #PS5 e Xbox Series X/S #GTA5 #RockstarGame #XboxSeriesS… - infoitscienza : GTA V per PS5 e Xbox Series X, svelato un nuovo upgrade esclusivo - xXx86 : ?? New Video GTA 5 ?? #GLITCH ?? NEW GC2F ?? SCAMBIARE VEICOLI ?? DUPLICARE VEICOLI DEGLI AMICI ?? GTA 5 ONLINE PS5/PS4/… - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: #GTAV si lancia così nella next-gen -