Green pass, il dibattito social è in mano agli scettici. I "macroniani" maggioranza silenziosa? (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 2 luglio scorso la Nazionale di Roberto Mancini strappava contro il Belgio il pass per la semifinale europea, che avrebbe giocato dopo qualche giorno a Wembley e gli italiani, già cinti nel tricolore, non erano per nulla interessati a un altro pass, altrettanto importante o forse di più di quello calcistico, che ventiquattro ore prima era diventato obbligatorio. Il Green digital certificate è dal primo luglio il nostro unico lasciapassare per muoverci liberamente all'interno dell'unione Europea, un codice QR che mette in soffitta le vecchie restrizioni, dalla quarantena alla necessità di un tampone per ogni spostamento ...

