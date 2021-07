Graduatorie ATA terza fascia, possibile reclamo per dimenticanza scelta scuole e conferma al posto di aggiornamento (Di lunedì 19 luglio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: i candidati che, in fase di compilazione dell'istanza, non hanno importato/scelto le 29 scuole o hanno cliccato conferma al posto di aggiornamento possono porre rimedio presentando reclamo alla scuola capofila? Il Ministero dell'Istruzione durante la riunione dello scorso venerdì con i Sindacati ha mostrato chiusura per un provvedimento generale, ma si lascia aperta la soluzione a livello di istituzione scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021)ATA: i candidati che, in fase di compilazione dell'istanza, non hanno importato/scelto le 29o hanno cliccatoaldipossono porre rimedio presentandoalla scuola capofila? Il Ministero dell'Istruzione durante la riunione dello scorso venerdì con i Sindacati ha mostrato chiusura per un provvedimento generale, ma si lascia aperta la soluzione a livello di istituzione scolastica. L'articolo .

