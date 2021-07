Graduatorie ATA terza fascia | date pubblicazione delle provvisorie Avviso NAPOLI

Advertising

Ticonsiglio : Pubblicazione graduatorie ATA terza fascia provvisorie <p>Gli USP stanno comunicando, tramite appositi avvisi, le d… - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le provvisorie pubblicate [IN AGGIORNAMENTO] - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le definitive pubblicate. Elenco in aggiornamento -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Visualizzabili per molte province leprovvisoriedi terza fascia. Dal 16 luglio su Istanze online è presente la finestra per consultare lema non tutti gli aspiranti le vedono. La verifica del punteggio è ...Chi ancora non ha visionato leterza fascia su Istanze online deve sapere che la modalità di consultazione degli elenchi sono cambiate rispetto a quanto detto in un primo momento. D'altra parte erano state raccolte ...Patrica, amministrazione comunale prima al bando per differenziata e tariffa puntuale. Il sindaco Fiordalisio: orgogliosi del risultato ...Scuola, Patrizio Bianchi: ‘Copertura cattedre e supplenze? Siamo molto avanti’ Il ministro, intervenendo all’inaugurazione di Lef, ha sottolineato come gli interventi del Go ...