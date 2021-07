Ford Mach-Eau - La trovata dell'Ovale blu: un profumo (di benzina) per i petrolhead che passano all'elettrico (Di lunedì 19 luglio 2021) Non è un pesce d'aprile, ma una trovata del marketing della Ford, che gioca - non senza il gusto della provocazione - sul cambio epocale imposto dall'elettrificazione. La Casa dell'Ovale blu ha infatti presentato un profumo dedicato alla Mustang Mach-E: fin qui nulla di strano (simili gadget sono diventati persino parte integrante del listino degli optional di alcuni modelli di lusso), non fosse che la fragranza è ciò che di più lontano si possa immaginare da un'auto a emissioni zero, ovvero quella della cara ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 luglio 2021) Non è un pesce d'aprile, ma unadel marketing, che gioca - non senza il gustoa provocazione - sul cambio epocale imposto dall'elettrificazione. La Casablu ha infatti presentato undedicato alla Mustang-E: fin qui nulla di strano (simili gadget sono diventati persino parte integrante del listino degli optional di alcuni moi di lusso), non fosse che la fragranza è ciò che di più lontano si possa immaginare da un'auto a emissioni zero, ovvero quellaa cara ...

