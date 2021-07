Fedez: Mille doppio disco di platino (Di lunedì 19 luglio 2021) Un exploit quasi senza precedenti: Mille, il successo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, è uscito da appena un mese ed è già al secondo disco di platino. Tra visualizzazioni ed ascolti, la hit dell’estate conquista riconoscimenti quasi ogni giorno. La notizia è stata rilanciata da Fedez oggi pomeriggio, che, ironicamente, ha ballato nelle Instagram stories la sua consueta danza della vittoria. Mille, tormentone estivo cantato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 luglio 2021) Un exploit quasi senza precedenti:, il successo di, Achille Lauro e Orietta Berti, è uscito da appena un mese ed è già al secondodi. Tra visualizzazioni ed ascolti, la hit dell’estate conquista riconoscimenti quasi ogni giorno. La notizia è stata rilanciata daoggi pomeriggio, che, ironicamente, ha ballato nelle Instagram stories la sua consueta danza della vittoria., tormentone estivo cantato Articolo completo: dal blog SoloDonna

