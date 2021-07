Depay: “Sono qui per aiutare il Barça a primeggiare in Spagna e in Europa. Koeman? Un tecnico preparato” (Di lunedì 19 luglio 2021) Memphis Depay, attaccante del Barcellona, ha parlato a El Mundo Deportivo al suo arrivo al nuovo club, dopo l’esperienza al Lione. Queste le parole dell’olandese: “Oggi per me è un giorno molto speciale. Arrivo a Barcellona con grandi motivazioni. Sono molto emozionato, voglio andare immediatamente a vedere la sede del club e poi quello che sarà il mio stadio. Spero di poter vincere molti titoli. Sono qui per aiutare la squadra a tornare a primeggiare in Spagna e in Europa. Questo club ha una storia importantissima”. Le aspettative: “Sono appena tornato ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Memphis, attaccante del Barcellona, ha parlato a El Mundo Deportivo al suo arrivo al nuovo club, dopo l’esperienza al Lione. Queste le parole dell’olandese: “Oggi per me è un giorno molto speciale. Arrivo a Barcellona con grandi motivazioni.molto emozionato, voglio andare immediatamente a vedere la sede del club e poi quello che sarà il mio stadio. Spero di poter vincere molti titoli.qui perla squadra a tornare aine in. Questo club ha una storia importantissima”. Le aspettative: “appena tornato ...

Advertising

coke87_ : @sonopif @ruee126 Colpa nostra se allo UTD si sono persi anche gente come Di Maria, Depay, Pogba e via discorrendo - manu_99a : @Mattia_DEPAY @LandiaInter @Emme__10 @marifcinter comunque quei dati non sono propriamente giusti da prendere (perc… - FanForFun : @alexXx_96_ Beh, hai risposto alla precisazione di Claudio. I casi nominati sono molto diversi, soprattutto per fas… - gabriel1919__ : @alexXx_96_ @zlatanesimo11 @bestpartofdream Alaba e Aguero sono giocatori che sono a fine ciclo e hanno vinto tutto… - RynaRaptor : @onlyfrancex @V_C_J_R_ @it_inter Loro stanno vendendo le seconde linee e ci riescono perché sono valide, oltre a fa… -