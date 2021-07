Ciclismo | Tadej Pogacar mette in dubbio la partecipazione alla Vuelta | “Devo valutare Ora penso alle Olimpiadi”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Una stagione durissima questa del 2021 per ilinternazionale. Lo spostamento delledi Tokyo ha costretto i corridori a disputare diverse corse una in fila all’altra, per un calendario molto compresso. Non avrà neanche il tempo di festeggiare il secondo successo di fila al Tour de Franceche dovrà subito imbarcarsi verso il Giappone. La stella slovena della UAE Emirates infatti sabato sarà uno dei protagonisti delle prova in linea al maschile, con l’obiettivo sicuramente di andare a caccia delle medaglie. Difficile però ambientarsi al clima nipponico e, soprattutto, al fuso orario, arrivando ...

Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ????? #Ciclismo | #TDF2021 ???? TADEJ #POGACAR ???? VINCE IL TOUR DE FRANCE! ?? Lo sloveno in trionfo a Parigi dopo un'ediz… - ImpieriFilippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Lo sloveno bissa il titolo del 2020 #SkySport #Ciclismo #Pogacar #To… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Ciclismo, lo sloveno Tadej Pogacar vince il Tour de France 2021 Il giovane c… - Luca_Monta_ : RT @vitasportivait: ????? #Ciclismo | #TDF2021 ???? TADEJ #POGACAR ???? VINCE IL TOUR DE FRANCE! ?? Lo sloveno in trionfo a Parigi dopo un'ediz… - RSIsport : ????????? È euforico Mauro Gianetti, team manager della UAE: 'Tadej è un campione straordinario' #TDF2021 #RSISport -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tadej

Così il vincitore e dominatore del Tour de France 2021 ,Pogacar, una volta tagliato il traguardo di Parigi in cui ha certificato la vittoria della Grande Boucle per il secondo anno di fila: '...Lo slovenoPoga ar vince il Tour de France 2021, precedendo in classifica generale il danese Vingegaard e l'ecuadoriano Carapaz. Sugli Champs - Élysées, trionfo (secondo consecutivo in terra transalpina) ...Una stagione durissima questa del 2021 per il ciclismo internazionale ... Non avrà neanche il tempo di festeggiare il secondo successo di fila al Tour de France Tadej Pogacar che dovrà subito ...Lo sloveno dominatore si ripete dopo lo scorso anno e punta alle Olimpiadi, il belga firma il tris con lo sprint finale ...