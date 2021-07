Calciomercato Serie C, Matelica: arriva Bianconi (Di lunedì 19 luglio 2021) ANCONA - L' Ancona - Matelica , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo del difensore del 1999 Alessandro Bianconi , reduce dalle esperienze con Bologna , Como e Tuttocuoio . Ecco il comunicato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021) ANCONA - L' Ancona -, in una nota, ha ufficializzato l'arrivo del difensore del 1999 Alessandro, reduce dalle esperienze con Bologna , Como e Tuttocuoio . Ecco il comunicato ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - DiMarzio : Cheddira ufficiale al #Bari - Gazzetta_it : Inter, ipotesi ritorno per Keita: sarebbe l'arma in più per Inzaghi? #calciomercato - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #SerieC, chiuse due operazioni in entrata per il #Padova - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Matelica: arriva Bianconi: Il classe 1999 arriva dopo esperienze con il Bologna, il Como e i… -