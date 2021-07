Britney Spears contro il padre e la sorella: «Non salirò su un palco» (Di lunedì 19 luglio 2021) La cantante Britney Spears, dopo le ultime vicende sulla tutela legale del padre, si infuria sui social con il padre e la sorella. A pochi giorni dopo dal permesso accordato per scegliersi un nuovo avvocato, Britney decide di sfogarsi suoi social, e prende una decisione difficile: non salirà più su un palcoscenico fino a quando la tutela non verrà eliminata. Il post di Britney Spears contro il padre e la sorella Britney Spears ieri ha pubblicato un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) La cantante, dopo le ultime vicende sulla tutela legale del, si infuria sui social con ile la. A pochi giorni dopo dal permesso accordato per scegliersi un nuovo avvocato,decide di sfogarsi suoi social, e prende una decisione difficile: non salirà più su unscenico fino a quando la tutela non verrà eliminata. Il post diile laieri ha pubblicato un ...

