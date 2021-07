Anzio-Nettuno, investe un uomo in bici e scappa: è caccia al pirata della strada (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli agenti del Posto Mobile della Polizia stradale di Nettuno, di stanza alla scuola della Polizia di Stato, tra sabato e domenica, hanno svolto numerosi posti di controllo. Nelle due nottate del fine settimana, hanno ritirato due patenti per guida in stato di ebbrezza a due giovani di Anzio e Nettuno. Gli agenti hanno inoltre elevato circa 25 sAnzioni tra mancanza di cinture di sicurezza, alta velocità, mancanza di revisione e assicurazione (in un caso) e guida pericolosa e al telefono, nelle strade della movida tra Anzio e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli agenti del Posto MobilePoliziale di, di stanza alla scuolaPolizia di Stato, tra sabato e domenica, hanno svolto numerosi posti di controllo. Nelle due nottate del fine settimana, hanno ritirato due patenti per guida in stato di ebbrezza a due giovani di. Gli agenti hanno inoltre elevato circa 25 sni tra mancanza di cinture di sicurezza, alta velocità, mancanza di revisione e assicurazione (in un caso) e guida pericolosa e al telefono, nelle strademovida trae ...

