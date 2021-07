Ancora grandine e nubifragi su parte della penisola

(Di lunedì 19 luglio 2021)sud’Italia. Le Zonea Rischio nelle prossime ore il tempo non tornerà stabile sull’Italia e molte zone sarannosferzate di alcuni temporali e locali grandinate. Alla base di questa reiterata incertezza sul fronte meteo c’è un vortice di bassa pressione che soggiorna sul nostro Paese ormai da alcuni giorni.dopo aver attraversato il Centro-Nord è

Sette ore interminabili di pioggia torrenziale, grandine, fulmini, tuoni e vento. Ancora una volta il maltempo si è accanito contro San Marco in Lamis, città dei due conventi già fortemente provata negli anni scorsi da due alluvioni e da una tromba d'aria. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo i temporali con grandine che colpiranno le regioni adriatiche centrali e buona parte del sud'Italia, nella giornata di lunedì 18 riuscirà ancora a influenzare alcune regioni. Poi avanzerà l'anticiclone africano.