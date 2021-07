Allarme no vax negli USA mentre i contagi aumentano (Di lunedì 19 luglio 2021) negli USA cresce l’Allarme no vax. Dopo essere stati il Paese in cui la vaccinazione correva, ora si trovano superati da Canada e Unione Europea. Il presidente Biden, mentre il virus sta tornando a diffondersi soprattutto tra i non vaccinati, ha puntato il dito contro i social media, colpevoli di diffondere la disinformazione. Ancora una Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021)USA cresce l’no vax. Dopo essere stati il Paese in cui la vaccinazione correva, ora si trovano superati da Canada e Unione Europea. Il presidente Biden,il virus sta tornando a diffondersi soprattutto tra i non vaccinati, ha puntato il dito contro i social media, colpevoli di diffondere la disinformazione. Ancora una

