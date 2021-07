Vamos a la Playa remix in vinile colorato per il 40° anniversario

(Di domenica 18 luglio 2021) Esattamente un anno fa usciva in digitale il remake sulla demo originale (1981) dia lacompletamente risuonata da Johnson utilizzando un vecchio sintetizzatore analogico. Di seguito sono stati pubblicati 11tra il 2020 ed il 2021 disponibili solo sulle piattaforme streaming e download. Finalmente è disponibile nei negozi ilche include una parte deie la demo originale prodotta in cantina con il quattro piste nel 1981. Presentazione delcon Johnson Righeira domani a Rimini alle ore 17 presso Disco Più, storico punto di riferimento per la musica ...

radiokemonia : Stai ascoltando: Righeira-Vamos a la playa La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Righeira-Vamos a la Playa (1983) La musica anni 80 solo su - zazoomblog : “Vamos a la Playa” compie 40 anni: il remix nel vinile evento colorato - #“Vamos #Playa” #compie #anni: #remix - emmaxlvouis : ci sono un botto di millenial che ballano su vamos alla playa tiratemi fuoria da qui - proudlovatjc : Qui per sottolineare ancora il testo meraviglioso e profondissimo di Vamos a la playa #topdieci -

... istituzioni a confronto Salute mentale, la Regione Emilia Romagna finanzia 28 progetti a sostegno Rimini, Disco Più ospita Johnson Righeira per i 40 anni di 'a la' Fratelli d'Italia ...Esattamente un anno fa usciva in digitale il remake sulla demo originale (1981) di Vamos a la Playa completamente risuonata da Johnson utilizzando un ..."Vamos a la Playa" dei Righeira da 40 anni tinge le estati degli italiani e non solo: un vinile colorato di rosa per celebrare l'evento.