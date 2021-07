Una tranquilla dimora per Petrarca: il Castello Visconteo di Pagazzano e la visita del poeta aretino (Di domenica 18 luglio 2021) Il Castello Visconteo di Pagazzano offre un vero e proprio scenario da cartolina. Circondato da un ampio fossato e sovrastato da un imponente mastio dotato di ponte levatoio, la fortezza si erige con tutta la propria maestosità nel mezzo della pianura. Posizionato con buona probabilità su una struttura preesistente, l’edificio lega la propria storia a quella delle contese per il potere che interessarono il Ducato di Milano durante il Basso Medioevo. Appartenente alla famiglia Torriani nel corso della seconda parte del Duecento , il maniero passò successivamente nelle mani dei Visconti i quali decisero di investire sforzi e fondi per ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) Ildioffre un vero e proprio scenario da cartolina. Circondato da un ampio fossato e sovrastato da un imponente mastio dotato di ponte levatoio, la fortezza si erige con tutta la propria maestosità nel mezzo della pianura. Posizionato con buona probabilità su una struttura preesistente, l’edificio lega la propria storia a quella delle contese per il potere che interessarono il Ducato di Milano durante il Basso Medioevo. Appartenente alla famiglia Torriani nel corso della seconda parte del Duecento , il maniero passò successivamente nelle mani dei Visconti i quali decisero di investire sforzi e fondi per ...

