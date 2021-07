Ufficiale: Kurtic passa in prestito dal Parma al PAOK (Di domenica 18 luglio 2021) Ufficiale, Jasmin Kurtic passa dal Parma al PAOK Salonicco a titolo temporaneo. L’annuncio è stato dato dal club greco pochi minuti fa. Ecco il video-annuncio: (2) PAOK FC su Twitter: “#Kurtic is here! #PAOK #Reloaded #transfers https://t.co/TreHaDv5oc” / Twitter Foto: Twitter PAOK L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021), JasmindalalSalonicco a titolo temporaneo. L’annuncio è stato dato dal club greco pochi minuti fa. Ecco il video-annuncio: (2)FC su Twitter: “#is here! ##Reloaded #transfers https://t.co/TreHaDv5oc” / Twitter Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

