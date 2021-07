Ubriaco fradicio, dopo la lite travolge con l'auto 2 ragazzine e un amico: 19enne in fin di vita, chi è la bestia (Di domenica 18 luglio 2021) Orrore puro a Pavia, il tutto nella notte tra sabato e domenica 19 luglio. Un uomo di 30 anni, marocchino, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver volontariamente investito con l'auto tre giovanissimi ragazzi: una 19enne, un 17enne e un 14enne. Il tutto dopo una lite. La più grave è la ragazza che ha 19 anni, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo; la 17enne ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. Il meno grave dei tre è il 14enne, valutato in codice giallo. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Orrore puro a Pavia, il tutto nella notte tra sabato e domenica 19 luglio. Un uomo di 30 anni, marocchino, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver volontariamente investito con l'tre giovanissimi ragazzi: una, un 17enne e un 14enne. Il tuttouna. La più grave è la ragazza che ha 19 anni, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo; la 17enne ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di. Il meno grave dei tre è il 14enne, valutato in codice giallo. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti di ...

