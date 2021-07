Terribile schianto nella notte sul viadotto che passa sopra la linea ferroviaria Venezia - Trieste

(Di domenica 18 luglio 2021)tra sabato 17 e domenica 18 luglio in tangenziale a Portogruaro nelno : 6 feriti. È accaduto verso le 4.20 sulche sovrasta la...

nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio in tangenziale a Portogruaro nel veneziano : 6 feriti. È accaduto verso le 4.20 sul viadotto che sovrasta la linea ferroviaria Venezia - Trieste ...Sbanda con l'auto e si schianta contro un albero: Tiziano muore a 23 annimentre guidava una automobile di cortesia dell'officina Vaccaro di Caorle. Così ha perso la ...Un terribile incidente stradale e le vite di due giovanissimi, un ragazzo di 19 anni, Raffaele Misuraca, e una giovanissima d’appena 17 anni Altea Morelli, si sono spezzate sul tratto della Statale 10 ...Un incidente terribile tra tre auto, i due coniugi che viaggiavano sulla Ford Fiesta sono stati estratti dalle lamiera e trasferiti in elicottero e ambulanza in ospedale ...