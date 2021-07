(Di domenica 18 luglio 2021) . Un necrologio quotidiano quello degli incidenti stradali Ambulanza (Pixabay)Un altro incidente, altri due giovani deceduti. Le strade italiane si stanno trasformando in infinite scie di sangue. Sangue molto spesso di giovani e giovanissimi, che perdono la vita per imprudenza, perché sotto effetto di alcol o droghe o anche perchè spesso le pessime condizioni delle nostre strade mettono in serio pericolo le vite di chi le percorre quotidianamente. Ormai non passa giorno che non si debbano registrare incidenti e conseguenti decessi. Ti potrebbe interessare>>> Villagrazia di Carini: Muore sedicenne in un incidenteL’ultimo tragico evento ...

Due giovani, uno di 22 anni e una ragazza di 16, anni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale in contrada "Oliveto Longo" di Corigliano Rossano. Le vittime viaggiavano lungo lajonica a bordo di una Fiat 500 che, per cause in corso di accertamento, si e' scontrata con un Suv all'altezza di una rotatoria. I due giovani sono morti sul colpo, mentre il conducente ...L'organizzazione di volontariato 'Basta Vittime Sulla Strada' con 'immenso dolore ed altrettanta tristezza' commenta l'ennesimo tragico incidente stradale avvenuto questa notte lungo lajonica, nel comune di Corigliano - Rossano, in ...Statale 106 Jonica: morti 2 ragazzi, nuova strage stradale. Un necrologio quotidiano quello degli incidenti stradali ...Due ragazzi di 19 e 17 anni sono morti in un tragico incidente avvenuto lungo la Strada Statale 106 Jonica, situata in provincia di Cosenza.