Referendum giustizia – Salvini: Superate 300mila firme (Di domenica 18 luglio 2021) – “Terzo week end di firme, con 1.600 gazebo sotto sole e acqua, a cui si aggiungono le prime migliaia di adesioni in arrivo dai Comuni italiani (dove è sempre possibile firmare): superata quota 300.000 firme! Senza contare quelle raccolte dal Partito Radicale, da Forza Italia, Udc, partiti, movimenti e associazioni che si stanno mobilitando in tutta Italia. Possibile quindi superare quota 500.000 già ad inizio agosto”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di domenica 18 luglio 2021) – “Terzo week end di, con 1.600 gazebo sotto sole e acqua, a cui si aggiungono le prime migliaia di adesioni in arrivo dai Comuni italiani (dove è sempre possibile firmare): superata quota 300.000! Senza contare quelle raccolte dal Partito Radicale, da Forza Italia, Udc, partiti, movimenti e associazioni che si stanno mobilitando in tutta Italia. Possibile quindi superare quota 500.000 già ad inizio agosto”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo

Advertising

raffaellapaita : “Quando sono convinta delle mie idee vado fino in fondo senza paure. E io sono profondamente convinta che questo Pa… - LegaSalvini : Hanno firmato i referendum giustizia anche: Maria Giovanna Maglie, Nicola Porro, Hoara Borselli, Paolo Mieli. ?? V… - Noiconsalvini : ++ IL TOUR DELLA #LEGAGIOVANI IN SOSTEGNO DEI #REFERENDUMGIUSTIZIA ++ #laGiustiziasifaStrada, da Nord a Sud i giov… - prestia_fabio : RT @Affaritaliani: Referendum Giustizia, Salvini: 'Superate 300mila firme' - ForzaMarche : Raccolta firme, day-2 a Pesaro. ??? Ancora a Pesaro per raccogliere le firme per sostenere il Referendum per una 'G… -