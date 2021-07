Ore decisive per il greenpass | per evitare di tornare in giallo

(Di domenica 18 luglio 2021) Prosegue il confronto politico nella maggioranza, in attesa della cabina di regia di martedì in cui verrà annunciata la decisione. Il governo verso la linea più rigorista, con l'obiettivo di arrivare ...

Advertising

lpacchin : NEWS #ticino Maltempo, ore decisive - acmilanelcuore0 : Per #Vlasic le prossime ore saranno decisive, ci saranno ulteriori contatti tra il #Milan e il #CSKA. Il #Milan è l… - lilitwelve : RT @MaurizioJj: @salpaladino @GiovaAlbanese Saranno decisive le prossime ore ?? - MaurizioJj : @salpaladino @GiovaAlbanese Saranno decisive le prossime ore ?? - crazybalzano : A quando le “48 ore decisive”, @il_farmacista ? ???? (ovviamente non è uno sfottò al buon @GiovaAlbanese ??) -

Ultime Notizie dalla rete : Ore decisive

RSI.ch Informazione

Prosegue il confronto politico nella maggioranza, in attesa della cabina di regia di martedì in cui verrà annunciata la decisione. Il governo verso la linea più rigorista, con l'obiettivo di arrivare ...... 35' Facchinetti, 38' D'Ambrosio, 54' Satriano) L'Inter vince ai calci di rigore!le due ... dove vederla in tv e streaming Il match tra Lugano e Inter andrà in scena alle20.30 allo stadio ...Spazio ai temi legati al mercato viola sulle pagine odierne de La Nazione: Lirola verso il Marsiglia, Terzic verso il Cagliari. Le prossime ore potrebbero essere quelle che portano la ...Due episodi di violenza hanno scosso la capitale degli Stati Uniti: una bambina di cinque anni uccisa in una sparatoria in periferia, colpi di pistola anche fuori dallo stadio del baseball, tre feriti ...