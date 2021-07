Matteo Berrettini salta le Olimpiadi 2021: chi lo sostituisce? Regolamento e divieti: tutti gli scenari (Di domenica 18 luglio 2021) Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa di un infortunio muscolare, purtroppo una sgradita eredità della Finale di Wimbledon 2021 giocata domenica scorsa. Il tennista italiano si rese protagonista di un’autentica cavalcata sull’erba londinese e disputò l’atto conclusivo contro il fuoriclasse serbo Novak Djokovic, perdendo per 3-1 dopo aver conquistato il primo set e avere tenuto testa al numero 1 al mondo. Il romano, primo azzurro a disputare la finale dello Slam più iconico e prestigioso, sperava di poter dire la sua anche ai Giochi, ma purtroppo un problema fisico gli ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)non parteciperà alledi Tokyoa causa di un infortunio muscolare, purtroppo una sgradita eredità della Finale di Wimbledongiocata domenica scorsa. Il tennista italiano si rese protagonista di un’autentica cavalcata sull’erba londinese e disputò l’atto conclusivo contro il fuoriclasse serbo Novak Djokovic, perdendo per 3-1 dopo aver conquistato il primo set e avere tenuto testa al numero 1 al mondo. Il romano, primo azzurro a disputare la finale dello Slam più iconico e prestigioso, sperava di poter dire la sua anche ai Giochi, ma purtroppo un problema fisico gli ...

