(Di domenica 18 luglio 2021) Ilverso l’si dipana lungo il canale di una comunicazione che deve essere, necessariamente, efficace. Comunicazione sulla quale è necessario e indispensabile puntare per evitare di incappare su quella disinformazione, su quelle ipotesi distorte o su quegli stereotipi che accresce, talvolta a dismisura, la distanza tra l’istituzione(intesa nel suo complesso professionale) e lee gli studenti. La comunicazione scuola-famiglia offre il vantaggio di vivere i valori di inclusività ed equità, che sono al centro della formazione continua ...

Advertising

orizzontescuola : Inclusione scolastica, come un “viaggio con le famiglie”. Esempio di progetto da scaricare gratuitamente - pborghilivorno : @la_kuzzo Dad non dad integrazione tra presenza e dad. Il fatto è che occorre ripensare la didattica scolastica usc… - maremmmana : RT @VandelliMichela: Chiudo facendo notare che la dispersione scolastica implicita è aumentata da un 7% a un 9,5% e che la DAD ha esacerbat… - VandelliMichela : Chiudo facendo notare che la dispersione scolastica implicita è aumentata da un 7% a un 9,5% e che la DAD ha esacer… - MPDFonlus : Nuovo appuntamento con LISweek - L'inclusione scolastica delle persone sorde oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Inclusione scolastica

Orizzonte Scuola

, lavoro, servizi e prestazioni sanitarie di qualità uniformi, lotta alla segregazione, solitudine e violenza rappresentano i temi principali attorno ai quali si è concentrato il ...... alla comunità, la promozione dell'integrazione socio sanitaria verso la prossimità e la domiciliarietà, il rafforzamento dell'sociale, l'importanza della retee familiare per ...Sessanta bambini con Autismo e Disturbi dello Sviluppo sotto i 10 anni di età sono stati accolti dall’Ambulatorio del Presidio di via ...Il Congresso Nazionale della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha visto la partecipazione di esperti del settore, genitori di persone disabili, rappresentanti delle associazioni, o ...