Conservatorio Steffani, il Comune eroga in anticipo un contributo di 35mila euro (Di domenica 18 luglio 2021) Ben 35mila euro di contributo a favore del Conservatorio di Musica A. Steffani: sono quelli che il Comune ha deciso di erogare anticipatamente quale quota relativa alla seconda quota annuale. Si ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 18 luglio 2021) Bendia favore deldi Musica A.: sono quelli che ilha deciso dire anticipatamente quale quota relativa alla seconda quota annuale. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Conservatorio Steffani Conservatorio Steffani, il Comune eroga in anticipo un contributo di 35mila euro Ben 35mila euro di contributo a favore del Conservatorio di Musica A. Steffani: sono quelli che il Comune ha deciso di erogare anticipatamente quale quota relativa alla seconda quota annuale. Si tratta di un contributo che dal 2016 il Comune ...

"Un parco di Note", l'orchestra dello Steffani torna a suonare al Sant'Artemio Sarà proprio l 'orchestra del Conservatorio Steffani di Castelfranco, diretta dal maestro Roberto Zarpellon, la protagonista della terza edizione di 'Un Parco di Note' in programma venerdì 23 luglio, ...

Conservatorio Steffani, il Comune eroga in anticipo un contributo di 35mila euro TrevisoToday "Un parco di Note", l’orchestra dello Steffani torna a suonare al Sant’Artemio TREVISO - La musica dal vivo torna al Parco del Sant’Artemio di Treviso, con il concerto organizzato dalla Provincia di Treviso in collaborazione con il Conservatorio “Steffani” di Castelfranco Veneto ...

Più fondi allo Steffani: dal Comune 35mila euro CASTELFRANCODal Comune 35mila euro per il Conservatorio Agostino Steffani: un aumento di sostengo di 10mila euro in più rispetto alle annate precedenti. Arriva in anticipo quest'anno la ...

