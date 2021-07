Amichevoli club Serie A: Torino, Napoli e Sampdoria pioggia di gol. Bene il Bologna, pari per l’Atalanta (Di domenica 18 luglio 2021) Concluse le partite Amichevoli programmate per oggi pomeriggio per Torino, Napoli, Sampdoria, Bologna e Atalanta. Vediamole nel dettaglio: Torino – Obermais Merano 11-0 Un bella vittoria contornata da una pioggia di gol per il club granata. A risplendere, il classe 2000 Millico che firma una doppietta come il compagno di reparto Zaza. Un’ottima prova per gli uomini di Juric che sicuramente avrà apprezzato la prova dei suoi ragazzi. Marcatori: 13? pt Sanabria, 15? pt Millico, 19? pt Aina, 42? pt Millico, 6? st Zaza, 8’ st Djidji, 15’ st Rincon, 21’ st Zaza, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Concluse le partiteprogrammate per oggi pomeriggio pere Atalanta. Vediamole nel dettaglio:– Obermais Merano 11-0 Un bella vittoria contornata da unadi gol per ilgranata. A risplendere, il classe 2000 Millico che firma una doppietta come il compagno di reparto Zaza. Un’ottima prova per gli uomini di Juric che sicuramente avrà apprezzato la prova dei suoi ragazzi. Marcatori: 13? pt Sanabria, 15? pt Millico, 19? pt Aina, 42? pt Millico, 6? st Zaza, 8’ st Djidji, 15’ st Rincon, 21’ st Zaza, ...

