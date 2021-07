Amichevole Udinese – ND Bilje, vittoria dei bianconeri per 4-1 (Di domenica 18 luglio 2021) L’Udinese esce vincitrice dal primo impegno stagionale, quello contro la ND Bilje, squadra che milita nella Serie B slovena. Il vantaggio della squadra di Gotti, 23?, porta il nome di Stefano Okaka che con una rovesciata, lascia di pietra il portiere avversario. A riportare la parità, ci pensa Zizmond al 33?, che dal limite dell’area di rigore, piazza un rasoterra angolato. Padelli battuto e 1-1 sul segnapunti. Nella ripresa, i bianconeri tornano in vantaggio al 51? con Makengo, che da fuori area, piazza a fil di palo con il mancino. Chiude il match con la sua doppietta, Cristo che segna con un destro da dentro l’area al 63? e al 90? con ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) L’esce vincitrice dal primo impegno stagionale, quello contro la ND, squadra che milita nella Serie B slovena. Il vantaggio della squadra di Gotti, 23?, porta il nome di Stefano Okaka che con una rovesciata, lascia di pietra il portiere avversario. A riportare la parità, ci pensa Zizmond al 33?, che dal limite dell’area di rigore, piazza un rasoterra angolato. Padelli battuto e 1-1 sul segnapunti. Nella ripresa, itornano in vantaggio al 51? con Makengo, che da fuori area, piazza a fil di palo con il mancino. Chiude il match con la sua doppietta, Cristo che segna con un destro da dentro l’area al 63? e al 90? con ...

Advertising

stillers1971 : @Ciocio93 @buccinoalex Non è questione di fiducia. Lui stasera in un amichevole precampionato ha fatto la stessa pa… - RaiSport : #calcio #Cagliari a valanga in amichevole, bene Verona e Udinese Leggi la notizia?? - messveneto : Prima amichevole per l’Udinese: i bianconeri fanno poker e Gotti prova la difesa a quattro: Con gli sloveni del Bil… - Salvucc20278465 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il 24 luglio l'Udinese sfiderà in amichevole il Fenerbahce - FabioMeli10 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il 24 luglio l'Udinese sfiderà in amichevole il Fenerbahce -