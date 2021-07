Variante Delta, gli effetti imminenti del coronavirus: "Picco di morti e coprifuoco", i casi che spaventano l'Italia (Di sabato 17 luglio 2021) L'Oms avverte sulle possibili nuove ondate di Covid: «C'è il rischio di varianti più pericolose». E in effetti nuovi segnali di allarme rimbalzano un po' da tutto il mondo. Secondo il monitoraggio della John Hopkins University nel mondo sono 188.784.855 milioni i casi di Covid-19 e oltre 4 milioni di morti. Sono stati somministrate finora 3,53 miliardi di dosi di vaccino.Nel Regno Unito si registra un nuovo Picco di casi di Covid, che arriva al livello più alto da gennaio: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 48.553 contagi e 63 decessi. È anche il più alto aumento giornaliero dal 26 marzo. In Austria ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) L'Oms avverte sulle possibili nuove ondate di Covid: «C'è il rischio di varianti più pericolose». E innuovi segnali di allarme rimbalzano un po' da tutto il mondo. Secondo il monitoraggio della John Hopkins University nel mondo sono 188.784.855 milioni idi Covid-19 e oltre 4 milioni di. Sono stati somministrate finora 3,53 miliardi di dosi di vaccino.Nel Regno Unito si registra un nuovodidi Covid, che arriva al livello più alto da gennaio: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 48.553 contagi e 63 decessi. È anche il più alto aumento giornaliero dal 26 marzo. In Austria ...

