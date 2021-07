Usa, sparatoria a Washington: uccisa bambina di sei anni (Di sabato 17 luglio 2021) Una bambina di sei anni è stata uccisa in una sparatoria avvenuta nella notte tra 16 e 17 luglio a Washington. Lo ha riferito la polizia della capitale statunitense. La sparatoria è avvenuta a poca distanza dalla sede della Guardia Costiera. Cinque adulti, tre uomini e due donne, sono stati feriti dalle pallottole ma nessuno di loro è in pericolo di vita, Diversi isolati intorno alla scena del crimine sono stati circondati dalle forze dell’ordine. Il dipartimento di polizia metropolitano ha dichiarato su Twitter che le ricerche si concentrano su un veicolo scuro visto allontanarsi dalla ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) Unadi seiè statain unaavvenuta nella notte tra 16 e 17 luglio a. Lo ha riferito la polizia della capitale statunitense. Laè avvenuta a poca distanza dalla sede della Guardia Costiera. Cinque adulti, tre uomini e due donne, sono stati feriti dalle pallottole ma nessuno di loro è in pericolo di vita, Diversi isolati intorno alla scena del crimine sono stati circondati dalle forze dell’ordine. Il dipartimento di polizia metropolitano ha dichiarato su Twitter che le ricerche si concentrano su un veicolo scuro visto allontanarsi dalla ...

Advertising

BreakingItalyNe : USA: Sparatoria con un uomo barricato in una casa a Levelland nella contea di Hockley nello stato del Texas: 1 poli… - UnioneSarda : #Usa - Tragica sparatoria in #Texas, un poliziotto morto e altri tre agenti feriti - RadioItaliaIRIB : Usa, sparatoria in Texas: ucciso un poliziotto -