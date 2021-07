Un Certain Regard: vince Unclenching the Fists (Di sabato 17 luglio 2021) Un Certain Regard: 20 lungometraggi (di cui 7 opere prime) erano sulla linea di partenza, e la giuria guidata da Andrea Arnold ne ha mantenuti solo 6. Con sorprese su più livelli, visto che nelle classifiche dominate da il dramma russo I pugni sciolti di Kira Kovalenko, che sembrava aver fatto meno rumore. Chi ha vinto un Prix du Casting? Grazie al Prix du Casting, Hafsia Herzi è l’unica rappresentante francese ad essere tra i vincitori grazie a Bonne Mère, mentre lo strano Agnello prende il Prix de l’Originalité e La Civil quello del coraggio, con questa storia vera di ‘una donna che prende in mano la situazione e le armi per salvare sua figlia, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) Un: 20 lungometraggi (di cui 7 opere prime) erano sulla linea di partenza, e la giuria guidata da Andrea Arnold ne ha mantenuti solo 6. Con sorprese su più livelli, visto che nelle classifiche dominate da il dramma russo I pugni sciolti di Kira Kovalenko, che sembrava aver fatto meno rumore. Chi ha vinto un Prix du Casting? Grazie al Prix du Casting, Hafsia Herzi è l’unica rappresentante francese ad essere tra i vincitori grazie a Bonne Mère, mentre lo strano Agnello prende il Prix de l’Originalité e La Civil quello del coraggio, con questa storia vera di ‘una donna che prende in mano la situazione e le armi per salvare sua figlia, ...

