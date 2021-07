Tommaso Zorzi e il trauma del Grande Fratello Vip | Tommaso Stanzani balla e gli ricorda l’ex gieffina

(Di sabato 17 luglio 2021)ha concluso da vincitore ilVip e iniziato una carriera televisiva che potrebbe presto portarlo in prima serata.gieffino, però, non è ancora riuscito a superare del tutto la lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia, come dimostra una Storia su Instagram.non può non notare come il compagnogli ricordi un’ex compagna di avventura nel reality, che a quanto pare ha lasciato il segno. Il ballerino la prende con la ...

Advertising

emifreal : Tommaso zorzi sei il mio idolo sto scoppiando dal ridere e il mio buon umore di ogni giorno della mia vita????????????????????????#tzvip - PazziniValeria : RT @Lenasantoro11: ??Ma quanto sono belli insieme!????????????#tzvip @tommaso_zorzi #TomTom - Lenasantoro11 : ??Ma quanto sono belli insieme!????????????#tzvip @tommaso_zorzi #TomTom - cryinglightnvng : RT @nolocalsplease: Giorgia Meloni e Tommaso Zorzi che cantano insieme la canzoncina della Meloni. - rihannaewendy : #tzvip vi ripeto non è un esercitazione t non è un problema di Tommaso zorzi è un loro problema -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

L'ex gieffina dell'ultimo Grande Fratello Vip ha dovuto far fronte alle critiche di alcuni esponenti dello spettacolo, tra cui. La tata del vincitore del reality aveva tweettato parole ...Durante una diretta social, un amico di Francesco Oppini ha pronunciato la F Word e, giustamente, i fan disi sono dispiaciuti portando in tendenza il loro hashtag condannando questo brutto scivolone che non è ancora stato commentato dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip . Oppini nel ...Durante una diretta su Instagram un amico che si trovava in compagnia ha pronunciato la F-word suscitando le risate di tutto il gruppo: i fan di Tommaso Zorzi hanno manifestato indignazione sui social ...Tommaso Zorzi ha concluso da vincitore il Grande Fratello Vip e iniziato una carriera televisiva che potrebbe presto portarlo in prima serata. L’ex gieffino, però, non è ancora riuscito a superare del ...