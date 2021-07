Speranza salva l’estate. L’Italia resta a colori in base ai ricoveri. Allarme per la corsa del virus. Il Governo studia le contromisure (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, colpo di scena: cambia il sistema di classificazione delle regioni. L’assegnazione del colore e le misure di contenimento saranno regolate soprattutto in base ai ricoveri. Dopo le pressioni delle Regioni spaventate da un indice Rt sintomi in forte rialzo in pieno periodo estivo sotto la spinta della variante Delta (leggi l’articolo), l’apertura definitiva è arrivata dal ministro della Salute Roberto Speranza: “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, colpo di scena: cambia il sistema di classificazione delle regioni. L’assegnazione del colore e le misure di contenimento saranno regolate soprattutto inai. Dopo le pressioni delle Regioni spaventate da un indice Rt sintomi in forte rialzo in pieno periodo estivo sotto la spinta della variante Delta (leggi l’articolo), l’apertura definitiva è arrivata dal ministro della Salute Roberto: “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione ...

Advertising

GiancarloDeRisi : Speranza fa l'equilibrista ma non salva capra e cavoli: “Per i cambi di colore e misure nelle Regioni peserà di più… - morgana661 : La conoscenza ti salva la Vita. #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia #Salute #VacciniCovid #vaccini… - alexium_alessio : @rembon63 @Adnkronos Quindi non se ne salva uno il salvatore della Patria e' Draghi. Intanto però ha confermato la… - foncleda : @tackleduro Robertino, non ti salva neanche il TSO. Sei senza speranza. - gadimuro : RT @UNHCRItalia: Il reinsediamento di persone in fuga salva vite umane e restituisce speranza per il futuro. Siamo felici di lavorare insi… -