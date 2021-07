Spara colpi a salve a Chiaia | denunciato dai Carabinieri

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Seidi pistola asono stati esplosi stamattina, intorno alle 7, in via del Parco Grifeo, nel quartiere, a Napoli. Sul posto sono intervenuti i, dopo la segnalazione di un residente, che hanno recuperato a terra sei bossoli calibro 9×21 I militari hanno identificato un uomo di 60 anni, che soffre di disturbi psichici, residente al Parco Grifeo e lo hanno fermato mentre si recava a fare la spesa con un carrellino. Al suo interno c’ era una pistola “Beretta” 92 a, con 10. In casa il 60 enne aveva altri 81 ...

Erano stati esplosi 6 colpi d'arma da fuoco. I carabinieri hanno rivenuto e sequestrato 6 bossoli a salve calibro 9x21sul manto stradale. Le immediate indagini dei militari hanno permesso di ...Sei colpi di pistola a salve sono stati esplosi stamattina, intorno alle 7, in via del Parco Grifeo, nel quartiere Chiaia, a Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabnieri, dopo la segnalazione ...