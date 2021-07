Renzi vuole abolire il Reddito di cittadinanza mentre è in vacanza sullo yacht. Se passasse il referendum di Italia Viva migliaia di persone morirebbero di fame (Di sabato 17 luglio 2021) E così mentre migliaia di lavoratori ricevono mail e WhatsApp a raffica che annunciano il licenziamento, Italia Viva dichiara guerra al Reddito di cittadinanza che ha salvato migliaia di famiglie dalla crisi. E lui, Matteo Renzi, che fa? Scorrazza per il Mediterraneo per un tour tra le isole di Ischia, Capri e Ponza. VELE SPIEGATE. Verso le prime due aveva già fatto rotta un mese fa a bordo del lussuosissimo yacht privato Camilla. Ora ha ripreso a solcare i mari con la prua puntata verso la splendida isola laziale di Ponza. Si vede che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 luglio 2021) E cosìdi lavoratori ricevono mail e WhatsApp a raffica che annunciano il licenziamento,dichiara guerra aldiche ha salvatodi famiglie dalla crisi. E lui, Matteo, che fa? Scorrazza per il Mediterraneo per un tour tra le isole di Ischia, Capri e Ponza. VELE SPIEGATE. Verso le prime due aveva già fatto rotta un mese fa a bordo del lussuosissimoprivato Camilla. Ora ha ripreso a solcare i mari con la prua puntata verso la splendida isola laziale di Ponza. Si vede che la ...

