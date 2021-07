L'Atalanta non riesce a chiudere per Koopmeiners, il Napoli può reinserirsi nella corsa: i dettagli (Di sabato 17 luglio 2021) Teun Koopmeiners, centrocampista classe '98 dell'AZ, continua a far parlare di sé e resta in assoluto uno degli uomini con più mercato in Olanda. Il club olandese valuta il suo tesserato poco meno di 20 milioni di euro e piace tantissimo a molte squadre italiane e non. Nel Bel paese piace parecchio all'Atalanta, anche se al momento c'è una buona distanza sull'accordo per l'ingaggio del mediano. Ecco perché il Napoli, suo noto estimatore, che lo ha incontrato nel girone della scorsa Europa League, potrebbe fiondarsi nuovamente su di lui e cercare di finalizzare il colpo. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Teun, centrocampista classe '98 dell'AZ, continua a far parlare di sé e resta in assoluto uno degli uomini con più mercato in Olanda. Il club olandese valuta il suo tesserato poco meno di 20 milioni di euro e piace tantissimo a molte squadre italiane e non. Nel Bel paese piace parecchio all', anche se al momento c'è una buona distanza sull'accordo per l'ingaggio del mediano. Ecco perché il, suo noto estimatore, che lo ha incontrato nel girone della sEuropa League, potrebbe fiondarsi nuovamente su di lui e cercare di finalizzare il colpo. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta non DIRETTA/ Milan Pro Sesto (risultato 3 - 0) streaming video tv: ci prova Maldini! ... e poi resistere al grande rientro di Atalanta, Juventus e Napoli per garantire la qualificazione ... la società ha perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu non volendo scendere a ...

Juventus, trionfo in Champions League: cosa dicono i bookmaker ... non è stato semplice. Nella passata stagione Pirlo e i suoi ragazzi sono riusciti a centrare l'obiettivo solamente all'ultima giornata. Ora insieme a Inter, Atalanta e Milan darà la caccia al trofeo,...

Calciomercato Atalanta, non solo Tomiyasu: nel mirino altri due difensori della Serie A Fantacalcio ® Tmw - Napoli forte su Koopmeiners: la prossima settimana possono esserci novità Il calciatore olandese valuta il suo tesserato poco meno di 20 milioni di euro e piace molto all'Atalanta, anche se oggi la Dea - sia per il costo del cartellino, che per l'ingaggio - è molto distante ...

TMW - Koopmeiners piace all'Atalanta ma occhio al Napoli Il calciatore olandese valuta il suo tesserato poco meno di 20 milioni di euro e piace molto all'Atalanta, anche se oggi la Dea - sia per il costo del cartellino, che per l'ingaggio - è molto distante ...

