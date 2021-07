Incidenti montagna: alpinista cade e muore nel Lecchese (Di sabato 17 luglio 2021) Un alpinista di 61 anni è morto in un incidente in quota, questo pomeriggio allo Zucco Barbesino, una delle alture sopra i Piani di Bobbio, a loro volta sopra Barzio (Lecco) in Valsassina. L'uomo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Undi 61 anni è morto in un incidente in quota, questo pomeriggio allo Zucco Barbesino, una delle alture sopra i Piani di Bobbio, a loro volta sopra Barzio (Lecco) in Valsassina. L'uomo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: alpinista cade e muore nel Lecchese Un alpinista di 61 anni è morto in un incidente in quota, questo pomeriggio allo Zucco Barbesino, una delle alture sopra i Piani di Bobbio, a loro volta sopra Barzio (Lecco) in Valsassina. L'uomo ha ...

Incidenti montagna: alpinista cade e muore nel Lecchese
Un alpinista di 61 anni è morto in un incidente in quota, questo pomeriggio allo Zucco Barbesino, una delle alture sopra i Piani di Bobbio, a loro volta sopra Barzio (Lecco) in Valsassina. L'uomo ha p ...

Caduta fatale ai piani di Bobbio, 61enne muore in montagna Incidente mortale nella zona dello Zucco Barbesino, sopra i Piani di Bobbio, in territorio del Comune di Barzio, la terribile notizia è riportata dai colleghi di PrimaLecco.it. E' accaduto poco dopo l ...

