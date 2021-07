Fabio Rovazzi rompe il silenzio e svela i motivi della lite con Fedez | “Ecco come sono andate davvero le cose”

(Di sabato 17 luglio 2021)ilsullaconpassati ormai più di tre anni, ma in tutto questo tempo non si è mai spenta la curiosità sulla fine dell’idillio tra i due cantanti che, dopo esser stati grandi amici oltre che compagni di lavoro, improvvisamente nel 2018 misero una croce sopra al loro rapporto. Le rivelazioniarrivate nel corso di un’intervista dia Stories, su SkyTg24: “Mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì,...

torna a parlare dell'ormai storico litigo con Fedez e dà la sua versione dell'accaduto.e Fedez erano grandi amici e compagni di lavoro ma, come ha spiegato ospite a '...Nelle ultime interviste di Stories , un ciclo di incontri di Sky Tg 24 che vede spesso tra gli intervistati personaggi dello spettacolo,si è raccontato senza filtri. Per la prima volta, lo youtuber, nonché rapper, ha cercato di far luce su quel rapporto interrotto con Fedez anni fa, nel lontano 2018. Una parentesi ...Il cantante è tornato a parlare della rottura con il marito di Chiara Ferragni: "Non ho mai voluto portare sul piano pubblico la nostra situazione" ...Fabio Rovazzi ha rilasciato nuove rivelazioni su Fedez e sul loro litigio avvenuto nel 2018, lo Youtuber ha anche rivolto un duro attacco al rapper.