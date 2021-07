De laurentiis: “Insigne, l’aumento non è contemplato. Se ci chiama parliamo”. Il senso d’appartenenza dovrà fare la differenza (Di sabato 17 luglio 2021) Aurelio De laurentiis e Lorenzo Insigne non si son o ancora parlati. Il patron del calcio Napoli non ha fretta e aspetta il ritorno del capitano dalle vacanze. Il contratto di Insigne con il Napoli scade tra un anno e il rischio che corre De laurentiis è quello di perderlo a parametro zero. Ne parla l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno “Il rinnovo a cifre superiori (rispetto ai 4,5 milioni che Insigne percepisce), non è contemplato. Poi c’è il sentimento che può e, in questo caso, dovrà fare la differenza. Che in buona sostanza ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 luglio 2021) Aurelio Dee Lorenzonon si son o ancora parlati. Il patron del calcio Napoli non ha fretta e aspetta il ritorno del capitano dalle vacanze. Il contratto dicon il Napoli scade tra un anno e il rischio che corre Deè quello di perderlo a parametro zero. Ne parla l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno “Il rinnovo a cifre superiori (rispetto ai 4,5 milioni chepercepisce), non è. Poi c’è il sentimento che può e, in questo caso,la. Che in buona sostanza ...

Advertising

zazoomblog : De Laurentiis e Insigne è una corsa a ostacoli - #Laurentiis #Insigne #corsa #ostacoli - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Insigne via a parametro zero? La risposta di De Laurentiis non lascia spazio ai dubbi, c'è una cosa che non lo cond… - SiamoPartenopei : De Laurentiis: 'Se mi chiama, ci vediamo e parliamo'. Tre ipotesi sul futuro di Insigne - SiamoPartenopei : CdM - De Laurentiis per il rinnovo di Insigne non vuole intermediazioni e non cerca contatti con l'entourage! -