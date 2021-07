Cannes 2021, Palma d'oro a "Titane": gaffe di Spike Lee che lo annuncia prima. Ovazione per Bellocchio (Di sabato 17 luglio 2021) Sorpresa al Festival di Cannes. Spike Lee ha annunciato la Palma d'oro del festival, Titane di Julia Ducournau, per errore essendo all'inizio della cerimonia. L'incidente clamoroso poco... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 luglio 2021) Sorpresa al Festival diLee hato lad'oro del festival,di Julia Ducournau, per errore essendo all'inizio della cerimonia. L'incidente clamoroso poco...

