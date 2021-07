Cagliari | Semplici | «Gare per trovare l’intesa Fatti diversi gol belli»

Advertising

CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA Il commento di mister Semplici. Le sue parole dopo Cagliari-Real Vicenza. #PEJO21 #forzaCasteddu https:… - sportface2016 : #SerieA | #Cagliari, le parole del tecnico Leonardo #Semplici - CagliariCalcio : ?? | POST GARA Il commento di mister Semplici. Le sue parole dopo Cagliari-Real Vicenza. #PEJO21 #forzaCasteddu - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Il commento di Leonardo #Semplici dopo la vittoria ottenuta nel primo test stagionale - sportli26181512 : Cagliari-Real Vicenza 16-1, Simeone show: poker: Nella prima amichevole della stagione Semplici ha mandato in campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

Giornata di amichevoli per diverse squadre di Serie A che hanno già avviato il cammino di preparazione verso la prossima stagione. Larghissima vittoria per 16 - 1 deldi Leonardonella prima amichevole del ritiro estivo di Peio contro il Real Vicenza. Per la formazione rossoblù cinque gol di Simeone, una tripletta a testa per Joao Pedro (uno su ...Il tecnico del, Leonardo, dopo il successo nella prima amichevole stagionale, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: 'L'importante era dare un po' di condizione ai ragazzi. Sono contento, ...Il Cagliari, nella prima amichevole stagionale, si è imposto nettamente sul Real Vicenza per 16-1: molto soddisfatto il tecnico Semplici ...Giornata di amichevoli per diverse squadre di Serie A che hanno già avviato il cammino di preparazione verso la prossima stagione. Larghissima vittoria per 16-1 del Cagliari di Leonardo Semplici nella ...