Barzio | tragedia in montagna sullo Zucco Barbesino | morto un escursionista

(Lecco) - Sono in corso da alcune ore le operazioni di recupero del corpo di un escursionista precipitato sopra i Piani di Bobbio, in località Zucco Barbesino. Si tratta di un uomo di 61 anni che questo pomeriggio allo Zucco Barbesino, uno dei rilievi sopra i Piani di Bobbio, ha perso la vita a causa di una caduta. Attorno alle 14, l'alpinista stava arrampicando su... Incidente mortale nella zona dello Zucco Barbesino, sopra i Piani di Bobbio, in territorio del Comune di Barzio.