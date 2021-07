Afghanistan, ucciso il reporter Premio Pulitzer Danish Siddiqui (Di sabato 17 luglio 2021) Afghanistan, Danish Siddiqui il fotoreporter di origini indiane e Premio Pulitzer 2018 è stato ucciso da fuoco incrociato Danish Siddiqui, reporter e fotografo della Reuters, è stato ucciso in Afghanistan mentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan. Danish Siddiqui aveva 38 anni, ed è deceduto, secondo quanto riporta Il Messaggero, ieri, 16 luglio, mentre seguiva “i ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 luglio 2021)il fotodi origini indiane e2018 è statoda fuoco incrociatoe fotografo della Reuters, è statoinmentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan.aveva 38 anni, ed è deceduto, secondo quanto riporta Il Messaggero, ieri, 16 luglio, mentre seguiva “i ...

