Violenze in carcere, le accuse reggono al vaglio del Riesame: tre misure confermate e due revocate (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Continuano a reggere, davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, le ipotesi d'accusa formulate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in relazione alle Violenze ai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere sammaritano. Proseguono con cadenza quotidiana, e andranno avanti ancora per giorni, le udienze dei 52 agenti della penitenziaria e funzionari raggiunti dalle misure cautelari emesse il 28 giugno scorso dal Gip Sergio Enea. Oggi sono state confermate tre misure restrittive, mentre altre due sono state ...

