Sputi su ascensori e maniglie Selvaggia Lucarelli | video-choc da Dubai | la vergogna dei ragazzi italiani positivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono circa 300 gli studentibloccati adopo che quasi 200 di loro sono risultatial tampone. Isi trovavano lì per una vacanza studio organizzata dall'Inps in collaborazione con Accademia Britannica, tour operator specializzato nel turismo studentesco in Italia e all'Estero. Adesso vengono fuori dei dettagli raccapriccianti raccontati dasu Tpi. La giornalista ha sentito uno degli studenti in quarantena, che le ha raccontato: "Purtroppo mentre eravamo a fare delle escursioni alcunigià risultati ...