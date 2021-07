Spezia | stop al calciomercato | Stangata dalla FIFA!

(Di venerdì 16 luglio 2021) Loviene stangatoFIFA: mercato bloccato per ben quattro finestre. Arriva la risposta della società che annuncia il ricorso Arrivano notizie negative per lo, che è stato… L'articoloalè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato e maxi multa per irregolarità sui minori - TuttoMercatoWeb : Spezia, stop al mercato da gennaio. La replica: 'Vicende estranee all'attuale proprietà' - spaziocalcio : #Spezia, pesante sanzione della #FIFA: mercato bloccato quattro sanzioni. La società replica - GiankarlinoP : RT @charliemchouse: Spezia, stop al mercato per due anni, dal prossimo gennaio 2022 - NazioneLaSpezia : Trasferimenti illeciti di minori: 2 anni di stop al mercato dello Spezia. 'Siamo sorpresi' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia stop

Punite anche (sempre con losul mercato per due anni) la Usd Lavagnese 1919 e la Valdivara 5 ... Le presunte irregolarità imputate alloCalcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 ......ha sanzionato loper infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. Lo stesso organismo ha disposto come sanzione, loal ...Batosta per lo Spezia, da parte della Fifa. La Commissione Disciplinare ha, infatti, sanzionato il club ligure con un blocco del calciomercato, nazionale e internazionale per quattro sessioni a ...Punite anche (sempre con lo stop sul mercato per due anni ... Le presunte irregolarità imputate allo Spezia Calcio sono avvenute nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, quindi sotto la precedente ...