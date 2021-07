Spezia, mercato bloccato per due anni dalla Fifa a partire da gennaio (Di venerdì 16 luglio 2021) La Fifa ha bloccato per due anni il mercato dello Spezia in seguito a violazioni sui trasferimenti dei giovani. Il blocco sarà valido da gennaio Terminati gli Europei, e con il campionato che inizierà tra poco più di un mese, il 21 agosto, adesso l’obiettivo dei club di Serie A è di rinforzarsi sul mercato in vista della prossima stagione. La sessione estiva sarà l’ultima in cui lo Spezia potrà fare operazioni di mercato. Infatti, la Fifa, ha bloccato per due anni, a ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) Lahaper dueildelloin seguito a violazioni sui trasferimenti dei giovani. Il blocco sarà valido daTerminati gli Europei, e con il campionato che inizierà tra poco più di un mese, il 21 agosto, adesso l’obiettivo dei club di Serie A è di rinforzarsi sulin vista della prossima stagione. La sessione estiva sarà l’ultima in cui lopotrà fare operazioni di. Infatti, la, haper due, a ...

