Sonia Bruganelli, ‘non me lo paga lo Stato’: la moglie di Bonolis sbotta dopo l’ennesima polemica (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora una volta Sonia Bruganelli è al centro di una polemica. La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato su Instagram un video. LEGGI ANCHE:– — La casa a Formentera di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ecco la stupenda villa sul mare che scatena polemiche https://www.instagram.com/stories/Soniabrugi/2618330714255597276/Nel video la si vede a bordo di un jet privato verso Formentera, insieme al giornalista Gabriele Parpiglia. Nelle riprese si sente Sonia dire a Gabriele: “Adesso fa quello che non è mai stato su un ... Leggi su funweek (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora una voltaè al centro di una. Ladi Paoloha pubblicato su Instagram un video. LEGGI ANCHE:– — La casa a Formentera die Paolo: ecco la stupenda villa sul mare che scatena polemiche https://www.instagram.com/stories/brugi/2618330714255597276/Nel video la si vede a bordo di un jet privato verso Formentera, insieme al giornalista Gabriele Parpiglia. Nelle riprese si sentedire a Gabriele: “Adesso fa quello che non è mai stato su un ...

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli, il commento sul suo jet privato. Fan imbufaliti - infoitcultura : Sonia Bruganelli bufera sulla moglie di Paolo Bonolis: cosa è successo sul jet privato - infoitcultura : Sonia Bruganelli nella gogna, i Fan: 'Video piuttosto inutile' - tempoweb : Web in rivolta contro Sonia Bruganelli, che succede in aereo #soniabruganelli #gabrieleparpiglia #iltempoquotidiano… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, dopo le chiacchiere si mostra in viaggio con un altro: ecco chi è -